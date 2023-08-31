Дороги отремонтировали на 70 процентов в Хабаровском крае Фото: минтранс Хабаровского края

В Хабаровском крае отремонтировали большую часть трасс по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы выполнены уже на 70 процентов - это 82 объекта из запланированных 116. Всего в порядок приведут 105 километров трасс регионального значения. Сумма ремонта - 4,7 миллиарда рублей.

- В Хабаровске полностью завершены работы на 30 из 45 объектов улично-дорожной сети. В нормативное состояние приведут более 30 километров автодорог. При этом масштабный ремонт улицы Тихоокеанской ведется с опережением графика и уже близится к завершению, - рассказали в министерстве транспорта Хабаровского края.

В Городе юности работы закончены на 30 участках из 41. Всего в планах - больше 34 километров дорог. В Хабаровском районе отремонтировали 22 из 27 дорог протяженностью 15,8 километра. При этом шесть участков, запланированных на этот год, отремонтировали еще в прошлом. Поэтому в районе начали работы на дорогах, которые ждали ремонта в следующем году.

Досрочно закончили ремонт с седьмого по девятый километр и с 25 по 28 километр трассы «Обход поселка Красная речка - село Казакевичево». Дорога Селихино - Николаевск-на-Амуре готова на 96 процентов. С небольшим отставанием идут работы на дороге Хабаровск - Мичуринское - Федоровка - Смирновка - Галкино, она готова больше, чем наполовину.

Также в планах - привести в порядок мосты. Многие из них уже готовы. Всего в этом году отремонтируют 37 переправ в девяти районах протяженностью 1175 погонных метров.

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