Переезжает в приют: в Березовке поймали агрессивную собаку

Напавшую на мужчину собаку отловили в Хабаровске Фото: прокуратура Хабаровского края

Прокуратура Хабаровска сообщила о том, что в поселке Березовка отловили бездомную собаку, которая в середине августа напала на мужчину.

Напомним, происшествие случилось 12 августа. Разъяренный пес накинулся на местного жителя в квартале 70-летия Октября. Субботним утром, около девяти часов, мужчина шел по своим делам, когда на него набросился пес. К счастью, сильных трав у пострадавшего не было: лишь небольшое ранение руки и разорванная кофта. В дело вмешалась прокуратура.

- После вмешательства прокуратуры Хабаровска в поселке Березовка отловили бездомную чипированную собаку, которая теперь будет содержаться в приюте для животных, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Является ли животное агрессивным, неизвестно. Хотя по закону об отлове животных в приюте могут содержаться только такие собаки.

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