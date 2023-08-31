Кило запрещенки в квартире: хабаровчанин распространял наркотики в ЕАО

За попытку распространять наркотики в ЕАО задержали жителя Хабаровска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ЕАО полиция задержала наркокурьера из Хабаровска. Мужчина пытался распространять на территории соседнего региона наркотики, но его удалось быстро поймать. Против него окончили расследовать уголовное дело, теперь 31-летний хабаровчанин ждет приговора суда.

- Сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ЕАО поступила информация о том, что молодой человек забирает из тайников наркотики, фасует их в свертки меньшей массой и заново делает закладки вдоль дорог или вблизи лесных массивов. Координаты тайников он передавал подельникам через интернет-магазин. Из схрона, автомобиля злоумышленника и его квартиры был изъят наркотик общей массой более одного килограмма, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Оказалось, что все это количество запрещенки нужно было, чтобы распространять ее в Биробиджане, а сам мужчина работал не один, у него были «коллеги». Преступная группировка работала сразу на два региона - Хабаровский край и ЕАО. За свою работу мужчина получал деньги в виде криптовалюты, которые потом легализовывал, чтобы заработок показался законным. К слову, за это на него тоже завели дело.

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