Михаил Дегтярев посетил рыбопромышленные предприятия в Охотском районе Фото: Андрей Терехин

Во время рабочей поездки в Охотский район губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил два рыбопромышленных предприятия: «Рыболовецкая компания имени Вострецова» и «Иня». Глава региона оценил мощности производства и пообщался с работниками компаний.

- Мы были в море, пообщались с рыбаками. Это тяжелый труд, но они обеспечивают продовольственную безопасность. Посмотрели, как добывают рыбу при помощи ставных неводов, а на берегу посетили несколько рыбоперерабатывающих заводов, новые цеха по заморозке и изготовлению икры, - сказал Михаил Дегтярев.

Правительство Хабаровского края помогает развитию рыбопромышленного комплекса, предоставляя разные меры поддержки: от субсидий до снижения цен на электроэнергию.

- В 2022 году предприятия Крайрыбакколхозсоюза на путине сэкономили до 14 миллионов рублей. Сегодня эти деньги направлены на обновление флота, материально-технической базы, на повышение зарплат, - добавил Михаил Дегтярев.

В ходе визитов на заводы Михаил Дегтярев пообщался и с их работниками. Большинство сотрудников - это жители Хабаровского края. Есть и студенты, которые приехали на подработку. В конце встречи губернатор поблагодарил рыбаков за их самоотверженный и опасный труд.

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