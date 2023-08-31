Разыскивается подозреваемый! Полиция Магадана просит о помощи

В Магадане разыскивают мужчину, подозреваемого в преступлении Фото: УМВД России по Магаданской области

В Магадане разыскивают 45-летнего мужчину, которого подозревают в совершении преступления. В чем именно его подозревают, не сообщается. Полиция областного центра опубликовала ориентировку и обратилась к жителям города за помощью в поисках.

- Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Магадану разыскивается Олег Викторович Деордица 1978 года рождения, подозреваемый в совершении преступления, - говорится в сообщении ведомства.

Полиция просит сообщать любую информацию о местонахождении мужчины по телефонам 102 или 8 999-512-40-31.

Ранее в розыск объявили водителя, который сбил женщину и скрылся с места аварии. Он бросил пострадавшую, не оказав ей помощи.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.