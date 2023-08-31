Разыскивается подозреваемый! Полиция Магадана просит о помощи

В Магадане разыскивают мужчину, подозреваемого в преступлении
Фото: УМВД России по Магаданской области
В Магадане разыскивают 45-летнего мужчину, которого подозревают в совершении преступления. В чем именно его подозревают, не сообщается. Полиция областного центра опубликовала ориентировку и обратилась к жителям города за помощью в поисках.
- Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Магадану разыскивается Олег Викторович Деордица 1978 года рождения, подозреваемый в совершении преступления, - говорится в сообщении ведомства.
Полиция просит сообщать любую информацию о местонахождении мужчины по телефонам 102 или 8 999-512-40-31.
Ранее в розыск объявили водителя, который сбил женщину и скрылся с места аварии. Он бросил пострадавшую, не оказав ей помощи.
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