Депутаты Хабаровской городской думы передали детям переселенцев школьные принадлежности

Депутаты навестили семьи, размещенные в ПВР

Собрать ребенка в школу - дело непростое и временами весьма затратное. Еще сложнее приходится семьям с детьми, только прибывающим в столицу Хабаровского края с территорий ДНР и ЛНР. Поэтому депутаты Хабаровской городской думы, входящие в состав фракции «Единая Россия», на днях посетили семьи, чтобы выразить свою поддержку и помочь перед приближающимся началом учебного года.

- Мы приобрели школьные принадлежности и передали семьям с детьми из Донецка, которые сегодня размещены в ПВР. Вместе с депутатом Тароном Григоряном и председателем думы Андреем Белоглазовым мы вручили каждому ребенку школьный набор, а передали несколько пакетов сладких подарков, - рассказал «КП» - Хабаровск» Рамиз Гогуев, депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу № 6.

В преддверии Дня знаний школьники получили пеналы, тетради, дневники, ручки и другие необходимые принадлежности. Встреча стала для детей и их родителей настоящим праздником.

- Во дворе ПВР собралось много детей. А когда они узнали, что наш коллега Тарон Григорян не только депутат, но и певец, то его попросили спеть. Он исполнил детскую песню из мультфильма, и все ему дружно подпевали. Трудно сказать за людей, насколько важна такая помощь, но в их глазах была только благодарность, - отметил Рамиз Гогуев.