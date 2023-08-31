Скорость строительства жилья растет в Хабаровском крае Фото: Полпредство президента РФ в ДФО

Межведомственное совещание прошло под руководством зампреда Правительства РФ - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева и первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина. Участники встречи обсудили вопросы поддержки и регулирования строительной отрасли.

- Сегодня подготовительный этап занимает столько же времени, сколько и сама стройка. Сокращение сроков получения документов и уменьшение их количества создают положительный эффект. Примером могут быть те изменения в законодательстве, которые применяются для восстановления освобожденных территорий. Уверен, что этот опыт можно использовать и на Дальнем Востоке. Длинная логистика и высокие цены снижают эффективность строительства. А улучшение проверочных мероприятий и регулирующих процедур может положительно сказаться на развитии строительства, - сказал Юрий Трутнев.

Жилищное строительство - инструмент, повышающий качество жизни и привлекающий трудовые ресурсы на Дальний Восток и в арктические территории. В прошлом году в ДФО было введено более 3,5 миллиона квадратных метров жилья. За первые семь месяцев 2023-го общий ввод составил почти 2,3 миллиона «квадратов». Из них 261,5 тысячи квадратных метров - в Хабаровском крае, что на 17,3 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

- Динамика хорошая. К этому я добавлю показатели подрядных работ по краю. За первое полугодие они составили 75,5 миллиарда рублей, на 64 процента больше, чем в прошлом году. Большие проекты, крупные стройки приводят к тому, что экономика насыщается средствами, подрядные организации зарабатывают, объемы растут. Но будет еще больше, - сказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Замминистра строительства РФ Никита Стасишин считает, что нужен комплексный подход для развития строительной отрасли с вовлечением новых земельных участков и запуском проектов. Также нужно решить проблему с поставками стройматериалов. Логистические расходы делают строительство дороже. Поэтому в Хабаровском крае был создан промышленно-строительный кластер, объединивший 20 предприятий. Они производят продукцию в рамках импортозамещения и конкурентоспособные отечественные товары.

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