Квартира загорелась в доме на улице Подгаева в Хабаровске Фото: ＩＲ－Ｖ°

Сообщение о пожаре на центральный пульт спасательной службы поступило 31 августа в 9:04. Очевидцы вызвали спасателей, заметив густой черный дым, который валил из окон квартиры на пятом этаже в доме на Подгаева.

Приехав на вызов, пожарные установили, что горят домашние вещи на балконе. Они зашли в квартиру на разведку. Внутри было двое взрослых и ребенок, их эвакуировали на улицу. Еще 20 человек вышли из дома самостоятельно.

- В 09:34 огонь был локализован на площади 10 квадратных метров. Потушить его удалось в 9:51. На месте работали 14 человек и пять спецмашин, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Дознаватели работают на месте пожара, им предстоит установить причину возгорания.

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