МТС ускорила интернет для юных телевизионщиков Хабаровского края

Фото: МТС

Цифровая экосистема МТС на треть ускорила мобильный интернет в районе детско-юношеского центра «Поиск», где находится единственная в Хабаровском крае детская студия телевидения «Хабаровск».

МТС обновила телеком-оборудование в Южном микрорайоне города Хабаровска. В результате ускоренный выход в Сеть стал доступен школьникам, занимающимся в студии тележурналистики и в других секциях детско-юношеского центра «Поиск», а также жителям домов на улице Ворошилова.

С помощью высокоскоростного мобильного интернета юные журналисты смогут делиться созданным уникальным контентом с жителями региона в социальных сетях, искать дополнительную информацию в Сети и изучать новые техники интервьюирования, съемки и монтажа, в том числе на бесплатной образовательной платформе «Поколение М» от МТС.

- С началом учебного года мы традиционно улучшаем качество связи в районе важных для города и региона образовательных учреждений. Сейчас сложно представить себе образование без интернета, дающего доступ учащимся и педагогам к литературе, курсам, мастер-классам. С помощью технологий Big Data и искусственного интеллекта мы непрерывно анализируем работу базовых станций и заранее прогнозируем нагрузку на сеть. Поэтому в преддверии нового учебного года мы модернизируем наше оборудование там, где это наиболее необходимо, чтобы школьникам и студентам было комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами, - рассказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

- Детская студия телевидения вошла в коллекцию жемчужин системы образования города. Еженедельно в эфире телеканала «Хабаровск» выходит информационная программа «Дети+» с участием наших ребят. Дети и подростки в центре «Поиск» учатся по разным направлениям: робототехника, изобразительное искусство, школа экскурсовода, поисковая работа и другие. Есть занятия по пластилинографии для малышей, знакомящие с природой и животными родного края. На базе центра «Поиск» действует музей Индустриального района. Наши воспитанники и педагоги проводят групповые экскурсии по заявкам. Высокоскоростной мобильный интернет, прежде всего, необходим ребятам для доступа к образовательным ресурсам и онлайн-учебникам, которые позволяют углубиться в исследование тем, которые им интересны, - рассказала заместитель директора детско-юношеского центра «Поиск» Марина Ким.