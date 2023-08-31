Жители Хабаровска поделились школьными историями любви в преддверии 1 сентября Фото: Мария ЛЕНЦ

Социологическое агентство «Вебер» в преддверии 1 сентября подвело итоги онлайн-социологии, посвященной теме школы. Исследование затронуло такие аспекты как успеваемость и успех, школьная любовь, мечты о профессии. По данным «Вебера», у 72 процентов опрошенных была школьная любовь, но только пять процентов смогли сохранить ее спустя годы. В отношениях в основном состоят молодые люди 18-24 лет (14 процентов) или старше 65 лет (10 процентов).

- Наша любовь закрутилась еще в восьмом классе. Эти подростковые шуточки надо мной оказались привлечением внимания. Мы гуляли вместе. Казалось, что любовь наша переживет все, настолько сильно мы дорожили друг другом. После школы Сеня ушел в армию, я ждала его. Когда он вернулся, мы начали жить вместе. Прошло пять лет, и я поняла, что эйфория школьной любви закончилась. Отношения обернулись нехваткой денег и его нежеланием узаконивать отношения. Ушла от него, встретила достойного мужчину, родила ребенка, - рассказала хабаровчанка Юлия.

Но есть и такие истории, когда отношения продолжились после выпуска из школы и продолжаются до сих пор.

- Мы начали встречаться в 11 классе, хотя до этого знали друг друга. Игорь встречался с моей подругой. Она постоянно «выдавала номера», а я была примирительным рычагом для пары. С Игорем разговаривала много, успокаивала, была поддержкой и опорой. В один момент мы поняли, что у нас много общего. Мы стали лучшими друзьями. Я поняла, что чувствую к нему что-то большее, чем к другу. Однажды, когда гуляли, я поцеловала его. Оказалось, что это все взаимно. Так и закрутилось. На третьем курсе института поженились. У нас есть пятилетний сын, - рассказали Игорь и Екатерина.

«Вебер» - проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов. Социологическое агентство использует уникальный подход к работе, применяя классические методы и цифровые технологии. Проект ориентирован на людей, учитывает их точки зрения и противоречия.

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