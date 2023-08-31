За помощь мобилизованным поблагодарил ветеранов мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Ветераны Хабаровска собрались накануне в центре работы с населением «Доверие». Там прошло мероприятие, посвященное окончанию Второй мировой войны. В воскресенье, 3 сентября, исполнится 78 лет с того момента, как советский народ разгромил милитаристскую Японию. В преддверии этой даты в городе и крае проводятся различные акции и мероприятия.

Собравшихся за активную жизненную позицию поблагодарил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Эти люди помогают тем, кто сейчас находится на спецоперации, уделяет время, чтобы собрать им посылки или сделать что-то своими руками.

- Хочу сказать вам спасибо за неравнодушие. Сегодня здесь находятся хабаровчане, вклад которых в развитие района вызывает уважение. Вы - люди с активной жизненной позицией, те, кому небезразлична судьба района, города и страны. Вы без всяких призывов и просьб взялись за спицы и пряжу и начали вязать теплые вещи для наших военнослужащих - участников спецоперации. Мы всегда с большим вниманием прислушиваемся к вашим словам, ценим мнение людей с огромным жизненным опытом, - сказал Сергей Кравчук.

Ветераны тоже поблагодарили мэра - за отремонтированные дороги и благоустроенные дворы. Некоторые высказали главе города свои пожелания.

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