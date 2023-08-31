Дело о реабилитации нацизма завели в Магадане Магаданец отрицал факт Холокоста в своих соцсетях
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В столице Колымы следователи завели уголовное дело о реабилитации нацизма. Подозреваемым по делу стал 56-летний мужчина, а поводом для расследования – его пост в социальных сетях. Сообщается, что житель города отрицал факт Холокоста.
- По данным следствия, 6 февраля 2023 года подозреваемый разместил в одной из открытых для всех пользователей групп мессенджера в сети «Интернет» запись, отрицающую факт Холокоста, установленный приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, - рассказали о деталях в СУ СК России по Магаданской области.
Преступление обнаружили сотрудники полиции. Следователи сейчас расследуют дело, выясняют все его подробности и собирают доказательства вины магаданца. В суде мужчине могут дать до пяти лет колонии.
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