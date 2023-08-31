Ярмарка белорусских товаров пройдет в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске с 5 по 10 сентября пройдет ярмарка белорусских товаров. Ее проведут во время Дней Республики Беларусь у ледовой арены «Ерофей». Жители и гости города смогут приобрести товары и попробовать национальные блюда, среди которых драники, колбасы и зефир.

- В ярмарке примут участие крупнейшие белорусские предприятия пищевой и легкой промышленности. Каждое из предприятий будет удивлять хабаровчан по-своему. Например, компания «Бабушкина крынка» представит гостям ярмарки сыр весом 100 килограммов и жидкое мороженое «Без сахара». Минский молочный завод №1 презентует большой ассортимент элитных сыров и творожных десертов, «Красный пищевик» и «Коммунарка» порадуют сладкими новинками, а «Булочно-кондитерская компания Домочай» выставит улучшенный белорусский хлеб с повышенной пищевой ценностью, – рассказали в министерстве экономического развития края.

Также на территории откроют фудкорт, где можно будет бесплатно попробовать свежеприготовленные блюда. В меню: блины со сметаной, жареные пельмени, ребра су-вид на вертеле, колбаски гриль, шашлыки, напитки и многое другое.

Кроме того, хабаровчане смогут и принарядиться в одежду от белорусского производителя, а также купить полотенца и постельное белье. А рядом с ярмаркой будет работать выставка крупногабаритной белорусской техники.

А еще всех гостей ждут конкурсы и концерт 9 сентября. Гостей ждут 5-8 сентября с 11: 00 до 20: 00 часов и 9-10 сентября с 9: 00 до 21: 00.

Купить продукцию можно будет только за наличку. Рядом с ярмаркой установят терминалы, чтобы можно было снять деньги.

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