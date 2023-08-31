Не очень-то и дешево: в магазинах Хабаровска появилась «доступная рыба»

«Доступная рыба» поступила в Хабаровск Фото: Егор СЕМЁНОВ

В одном из крупных гипермаркетов жители заметили горбушу, выловленную в этом году. Свежемороженая горбуша продается за 200 рублей за килограмм. Говорят, что у морозилок с товаром собираются большие очереди.

- Появление «Доступной рыбы» в Хабаровске вызвало нешуточный ажиотаж. Хотя была определена цена ниже – 169 рублей за килограмм, то некоторые сети, не называя свежий улов «доступной рыбой» ставят цену выше. Очень много людей пенсионного возраста, но сама рыба не осень крупная, - поделился мнением житель Хабаровска Игорь Смирнов.

Хотя для некоторых людей и 200 рублей – дорого. Некоторые пишут в социальных сетях гипермаркета, что такая стоимость к «доступной» цене не относится.

Между тем, когда власти анонсировали проект, сообщалось, что стоимость горбуши будет находиться на уровне 100 рублей за хвост.

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