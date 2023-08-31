Жители Хабаровска не увидят «голубую Луну» из-за дождей Фото: Мария ЛЕНЦ

В последний день лета жители всей страны ждут интересное астрономическое явление – «голубую Луну». Правда, как оказалось, с цветом спутника это никак не связано.

- Если совсем упрощенно, то «голубая Луна» - это просто название суперлуния, которое происходит реже обычного. Примерно, как високосный год. Напомню, что суперлуние - это полнолуние, при котором Луна находится чуть ближе к Земле и выглядит на несколько процентов больше для наблюдателя. В этом месяце как раз два суперлуния, - рассказал астроном Евгений Ревва.

К сожалению, жители и гости краевой столицы увидеть астрономическое явление не смогут – этому помешают дожди и сильная облачность. Так что этой ночью можно спокойно ложиться спать. Но совсем скоро появится шанс посмотреть на Юпитер и Сатурн.

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