Уничтожили без сожаления: просрочку нашли в магазинах Ольского района
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Жители Колымы некоторое время покупали просроченные продукты. Товары с истекшими сроками обнаружили в магазине поселка Ола в Магаданской области. Насколько сильно они были просрочены, не уточняется.
О случившемся жители сообщили в прокуратуру. Ведь это не только нарушение закона, но и риск для жизни и здоровья детей и взрослых. Та же испорченная молочка может стать причиной сильного отравления и долгого лечения. Надзорный орган Ольского района начал проверку.
- После вмешательства прокуратуры просроченные товары сняты и реализации и уничтожены, - рассказали о результатах проверки в ведомстве Магаданской области.
По инициативе прокуратуры Арбитражный суд Магаданской области привлек двух индивидуальных предпринимателей к административной ответственности по статье «Нарушение технических регламентов». Им назначили штрафы: каждый должен заплатить по 30 тысяч рублей.
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