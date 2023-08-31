Схема движения автобуса №73 изменится в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске изменится схема движения автобуса №73. Из-за ремонта дороги в границах Муравьева-Амурского, 38 и Дзержинского, 55 движение автомобилей по участку улицы Дзержинского будет перекрыто.

Новая схема проезда будет действовать всего неделю, со 2 по 8 сентября. Из центра, от театра драмы, автобусы будут ехать по Муровьева-Амурского, потом по Шеронова и Ленина. Дальше – по привычной схеме. Хабаровчан просят взять эту информацию во внимание и отнестись к изменениям с пониманием. Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства.

Между тем, чтобы жителям города не запутаться, они смогут узнать информацию о местоположении маршрута в некоторых источниках. Например, зайти на сайт транспорт27.рф, скачать мобильное приложение Go2bus или позвонив диспетчеру МБУ Хабаровска «ХМНИЦ» по круглосуточному телефону 45-00-56.

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