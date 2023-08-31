Подсмотрела пароль и обокрала: магаданку осудили за перевод денег с чужой карты

Жительница Магадана украла почти 40 тысяч у подруги
Фото: Даниил ОПАРИН
В Магадане вынесли приговор 27-летней девушке за кражу денег с чужой карты. Она стала фигуранткой уголовного дела.
- Девушка, узнав пароль от мобильного телефона своей знакомой, в личном кабинете банковского приложения перевела со счета потерпевшей более 37 тысяч рублей, чем причинила последней значительный материальный ущерб, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.
Когда подруга заметила пропажу, то обратилась в полицию. Там быстро вычислили, кто причастен к краже. Девушка во всем созналась и вернула деньги, пока шло расследование. Только вот дружбу она вернуть уже не сможет.
Магаданке вынесли приговор: год исправительных работ. Помимо этого, 10 процентов от своего заработка она будет отдавать в доход государства.
Приговор пока не вступил в законную силу, а девушки есть шанс его обжаловать.
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