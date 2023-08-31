Осенние испытания тепловых сетей пройдут в Хабаровске и Хабаровском районе

Фото: АО «ДГК»

СП «Хабаровские тепловые сети» (АО «ДГК», входит в Группу РусГидро) информируют о планируемых датах проведения гидравлических испытаний. Графики утверждены в администрации Хабаровска и администрации села Некрасовка.

С 11 по 15 сентября пройдут гидравлические испытания на прочность и плотность, тепломагистралей Хабаровской ТЭЦ-1 (ТМ-11, ТМ-14, ТМ-15, ТМ-17, ТМ-18, ТМ-19). С 16 по 24 сентября запланирован останов теплофикации на ТЭЦ для ремонта оборудования. Горячее водоснабжение будет ограничено у потребителей Индустриального района. В Центрального районе отключения запланированы в границах улиц Гамарника (нечетная сторона) – Пушкина (до ул. К-Маркса) – Мухина (от Пушкина до ул. Постышева). В Железнодорожном районе: «Хабаровск-2», улицы Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская и ДОСы, поселок Горького. В Хабаровском районе — поселки Ильинка, Ракитное, Сосновка, Гаровка, Мирное, Восточное, Скворцово.

С 12 по 18 сентября пройдут испытания и текущий ремонт котельной в Волочаевском городке. В указанные дни горячее водоснабжение будет отсутствовать у потребителей на улице Подгаева.

С 19 по 25 сентября запланированы гидравлические испытания сетей, подключенных к котельной села Некрасовка. В данный период времени горячее водоснабжение будет ограничено у потребителей Хабаровского района села Некрасовка.

С 18 по 22 сентября пройдут гидравлические испытания на прочность и плотность тепломагистралей зоны Хабаровской ТЭЦ-3 (ТМ-31, ТМ-32, ТМ-33, ТМ-34). В указанный период горячее водоснабжение будет ограничено у потребителей в Краснофлотском и Кировском районах в границах следующих улиц: Амурский бульвар, Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской. В Железнодорожном районе отключения затронут все дома, за исключением зданий на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, ДОСов, района «Хабаровск-2» и поселка Горького, их обеспечат горячей водой с ХТЭЦ-1. Кроме того частично ГВС ограничат в Центральном районе, в границах улиц: Ленина (нечетная сторона) – Ленинградская – Дикопольцева – К.Маркса – Амурский бульвар – Гоголя – Некрасова. В данный период времени горячее водоснабжение будет отсутствовать и у потребителей Хабаровского района – Матвеевка, Тополево.

Проведение испытаний является необходимым условием для надежной работы систем теплоснабжения города в отопительный сезон 2023-2024 годов. Во время гидравлических испытаний в трубы тепловых сетей подается вода с давлением, превышающим рабочее. При этом выявляются поврежденные коррозией, дефектные участки трасс, которые будут заменены в предстоящую летнюю ремонтную кампанию.

Во время испытаний горожанам следует быть предельно внимательными в связи с возможностью образования дефектов на теплосетях. При обнаружении проседания грунта, появления пара или выхода воды на поверхность необходимо обойти опасный участок, не пытаться пересечь его пешком или на транспорте. В случаях появления повреждений на системах отопления немедленно сообщать в организации обслуживающие ваш дом. Во всех случаях возникновения опасности необходимо немедленно сообщить об этом в диспетчерскую службу Хабаровских тепловых сетей по телефону: 8 (4212) 36-35-16.