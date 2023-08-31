Плевал на правила: магаданец устроил аварию, в страхе удирая от полиции

Жителя Магадана задержали за тонировку на автомобиле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магадане инспекторы ГИБДД поймали водителя внедорожника. Внимание автомобиль привлек тонировкой на передних стеклах, что считается нарушением правил. В итоге он пытался удрать от полиции и попал в аварию.

Все произошло еще 11 августа. Инспекторы остановили Ford Ranger, передние окна которого были заклеены тонировкой. Она пропускает недостаточно света, что недопустимо по правилам.

- В ходе проверки документов полицейские установили, что 38-летний водитель ранее уже привлекался к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения, и ему выдано требование об устранении тонировки. Однако мужчина требование полицейских не выполнил и продолжил эксплуатировать автомобиль с техническими неисправностями, - рассказали в ГИБДД Магадана.

Мужчина подозревал, чем закончится встреча с правоохранителями, и попытался удрать. В итоге он устроил аварию, и его все-таки задержали. Против него составили протокол. До суда он просидел в изоляторе. В итоге ему назначили 80 часов исправительных работ.

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