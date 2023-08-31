Синоптики Хабаровского края дали прогноз на 1 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лето подошло к концу, и уже завтра школьники Хабаровского края вновь сядут за парты и будут делать уроки. Синоптики региона подготовили прогноз и рассказали, каким будет День знаний в разных районах.

Так, в краевой столице погулять в этот день особо не получится - по прогнозу, пройдет кратковременный дождь. Обычно он длится не дольше трех часов, но в какое именно время пойдут осадки - неизвестно. Ночью температура поднимется до 15 градусов, днем - до 23, так что и мороженое лучше не есть. Ветер подует с юго-запада до 13 метров в секунду.

Слякоть и небольшой дождь ожидаются и на юге региона. Ночью столбик термометра покажет до 16 градусов, днем - до 25. Ветер, как и в Хабаровске, подует с юго-запада и усилится до 13 метров в секунду, так что девочкам нужно получше закрепить банты.

Школьники из центральных районов тоже проведут линейки под дождем. Ночью здесь ожидается 11-16 градусов, днем - 18-25. Возможно, утром нужно взять с собой теплую кофту. Ветер юго-западный, до 14 метров в секунду.

Достать зонтики нужно и ребятам из северных районов. Ночью тут будет прохладно: от шести до 16 градусов, днем потеплеет до 26. Ветер до 12 метров в секунду подует с различных сторон света.

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