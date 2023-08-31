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НовостиОбщество31 августа 2023 7:24

Из затопленной Андреевки на корабле вывезут отдыхающих из Хабаровского края

Приморье страдает от дождей
Василина ИКОННИКОВА
Из затопленной Андреевки на корабле вывезут отдыхающих из Хабаровского края

Из затопленной Андреевки на корабле вывезут отдыхающих из Хабаровского края

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Приморский край значительно затопило дождями, которые не прекращаются вот уже около месяца. Многие люди, которые отправились туда в отпуск, оказались отрезаны от «земли»: дороги и переправы в районе затопило или вовсе размыло. Среди отдыхающих есть и жители Хабаровского края.

Минтуризма Приморского края позаботится о туристах и вывезет их оттуда по домам. Об этом рассказала министр Екатерина Пунтус.

- Жителей Хабаровского края и других регионов страны вывезут из пострадавшей от удара стихии Андреевки на большом десантном корабле. Эту информацию министерству туризма Хабаровского края подтвердили в приморском агентстве по туризму. Просим отдыхающих не паниковать и следовать инструкциям местных властей и специалистов МЧС, - сказала министр туризма региона.

Сколько хабаровчан находится в Приморье, пока неизвестно. Недавно также сообщалось, что трасса из Владивостока в Хабаровск оказалась затопленной. Движение организовали в объезд. Также стало известно, что к вечеру 31 августа планируется открытие трассы Раздольное - Хасан. Информацию можно уточнить по телефону 8 (42331) 50-4-43.

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