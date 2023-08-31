Из затопленной Андреевки на корабле вывезут отдыхающих из Хабаровского края Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Приморский край значительно затопило дождями, которые не прекращаются вот уже около месяца. Многие люди, которые отправились туда в отпуск, оказались отрезаны от «земли»: дороги и переправы в районе затопило или вовсе размыло. Среди отдыхающих есть и жители Хабаровского края.

Минтуризма Приморского края позаботится о туристах и вывезет их оттуда по домам. Об этом рассказала министр Екатерина Пунтус.

- Жителей Хабаровского края и других регионов страны вывезут из пострадавшей от удара стихии Андреевки на большом десантном корабле. Эту информацию министерству туризма Хабаровского края подтвердили в приморском агентстве по туризму. Просим отдыхающих не паниковать и следовать инструкциям местных властей и специалистов МЧС, - сказала министр туризма региона.

Сколько хабаровчан находится в Приморье, пока неизвестно. Недавно также сообщалось, что трасса из Владивостока в Хабаровск оказалась затопленной. Движение организовали в объезд. Также стало известно, что к вечеру 31 августа планируется открытие трассы Раздольное - Хасан. Информацию можно уточнить по телефону 8 (42331) 50-4-43.

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