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НовостиПроисшествия31 августа 2023 7:54

Влезли в долги, взяли кредиты: хабаровские пенсионеры отдали мошенникам больше шести миллионов рублей

Больше шести миллионов рублей отдали мошенникам пенсионеры из Хабаровска
Василина ИКОННИКОВА
Больше шести миллионов рублей отдали мошенникам пенсионеры из Хабаровска

Больше шести миллионов рублей отдали мошенникам пенсионеры из Хабаровска

Фото: Даниил ОПАРИН

Еще трое жителей Хабаровска попались на уловки мошенников. Пенсионеры потеряли в общей сложности 6,3 миллиона рублей. Так, 74-летняя жительница Индустриального района установила на телефон приложение, которое и лишило ее средств. Ей позвонили преступники и сказали, что кто-то пытается взломать ее мобильный банк.

- Чтобы предотвратить хищение денег, надо установить приложение. На деле установленная программа дала возможность аферистам дистанционно управлять телефоном жертвы. В итоге все сбережения пожилой горожанки утекли в карманы мошенников. Неизвестные перевели со счета два миллиона 200 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

А 68-летняя женщина решила заработать на бирже. Она также установила приложение и потеряла 2,8 миллиона рублей. Она не только спустила на липовые инвестиции свои деньги, но и влезла в крупные долги, взяв кредит и заняв деньги у знакомых. Когда хабаровчанка захотела вывести вложенные деньги, аферисты заблокировали ее учетную запись в приложении.

Жительница улицы Тихоокеанской Краснофлотского района поверила «полицейским и сотрудникам банка», которые сообщили якобы о попытке украсть у нее деньги. Следуя инструкциям, 77-летняя хабаровчанка перевела на девять «резервных счетов», которые на деле оказались банковскими картами подставных людей, в общей сложности 1,3 миллиона рублей.

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