Влезли в долги, взяли кредиты: хабаровские пенсионеры отдали мошенникам больше шести миллионов рублей

Больше шести миллионов рублей отдали мошенникам пенсионеры из Хабаровска Фото: Даниил ОПАРИН

Еще трое жителей Хабаровска попались на уловки мошенников. Пенсионеры потеряли в общей сложности 6,3 миллиона рублей. Так, 74-летняя жительница Индустриального района установила на телефон приложение, которое и лишило ее средств. Ей позвонили преступники и сказали, что кто-то пытается взломать ее мобильный банк.

- Чтобы предотвратить хищение денег, надо установить приложение. На деле установленная программа дала возможность аферистам дистанционно управлять телефоном жертвы. В итоге все сбережения пожилой горожанки утекли в карманы мошенников. Неизвестные перевели со счета два миллиона 200 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

А 68-летняя женщина решила заработать на бирже. Она также установила приложение и потеряла 2,8 миллиона рублей. Она не только спустила на липовые инвестиции свои деньги, но и влезла в крупные долги, взяв кредит и заняв деньги у знакомых. Когда хабаровчанка захотела вывести вложенные деньги, аферисты заблокировали ее учетную запись в приложении.

Жительница улицы Тихоокеанской Краснофлотского района поверила «полицейским и сотрудникам банка», которые сообщили якобы о попытке украсть у нее деньги. Следуя инструкциям, 77-летняя хабаровчанка перевела на девять «резервных счетов», которые на деле оказались банковскими картами подставных людей, в общей сложности 1,3 миллиона рублей.

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