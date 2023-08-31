Небратские узы: хабаровские приставы решили конфликт наследников

Ссору жителей Хабаровского о наследстве решили приставы Хабаровска Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Житель Хабаровска смог заселиться в квартиру, полученную по наследству, только после вмешательства приставов. Как оказалось, сестра мужчины была против такого соседства. Ему пришлось обращаться в суд.

- Гражданин обратился в суд с иском к своей сестре, не пускавшей его в квартиру, в которой одна из комнат принадлежала мужчине по наследству. Суд встал на его сторону и вынес решение вселить хабаровчанина в принадлежащую ему часть жилья, а гражданку обязал не препятствовать брату в пользовании квартирой и передать ему комплект ключей, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.

Мирное решение ссоры женщине было не по душе. Каждый раз, когда брат приходил домой, начинались скандалы. Тогда приставы завели исполнительное производство. Но и тогда хабаровчанка считала себя единственной хозяйкой и не шла на мировую.

Приставы запретили ей выезд из страны и взыскали исполнительский сбор. Только тогда она отдала брату запасной комплект ключей от жилья.

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