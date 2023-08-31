За его жизнь борются врачи: жителя Хабаровского края едва не убило током

Предварительно, разряд мужчина получил в трансформаторной будке Фото: Александр ГЛУЗ

В Хабаровском крае мужчина получил мощный удар током. Предварительно, разряд он получил в трансформаторной будке. Мужчина госпитализирован.

В поселке Заветы Ильича местный житель забрался в трансформаторную будку. По предварительным данным, он хотел украсть оборудование и сдать его на металлолом. В процессе кражи его и ударило током.

- Информация о том, что мужчина погиб - недостоверная. Он жив, находится в реанимации в тяжелом состоянии, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией.

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