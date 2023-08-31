Стоит реанимация: около 19-й школы в Хабаровске произошло ДТП

Люди пострадали в аварии на Волочаевской в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Очередное дорожно-транспортное происшествие случилось в краевой столице вечером 31 августа. На улице Волочаевской, в районе школы №19, столкнулись автомобили.

Пока каких-либо подробностей аварии нет, но на кадрах виден ярко-желтый автомобиль реанимации. Вероятно, у кого-то из участников ДТП оказались тяжелые травмы. Судя по всему, удар был сильным: рядом на асфальте видны отлетевшие от автомобилей детали.

Ранее серьезная авария произошла на трассе в Хабаровском крае. Рано утром 31 августа на магистрали лоб в лоб столкнулись две иномарки. ДТП закончилось пожаром, в нем погибли четыре человека. Их тела настолько обуглились, что пока опознать их не удалось. Этим занимается полиция, как и расследованием того, как именно произошло столкновение. В жуткой трагедии, где автомобили буквально разорвало в клочья, выжить удалось лишь одному человеку.

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