Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 1 сентября

Жительница Хабаровска нашла кошку, которую выкинул сосед Фото: скриншот

Счастливый конец ждал Печеньку - тут самую кошку, которую так безразлично засунул в пакет и увез в неизвестном направлении житель маленькой двухэтажки в Краснореченском. Животное нашли там, где его и оставил сосед - неподалеку от «Ю-Сити», кошка несколько дней пряталась под крышей гаража. Ее нашли дети и сообщили об этом хозяйке. Ольга не смогла сдержать слез счастья.

Между тем в Хабаровске все же подтвердился случай заболевания корью. Жительница краевой столицы привезла болезнь из Турции, куда ездила на отдых. Сейчас она находится на лечении, а тех, кто с ней общался, подвергли подчищающей иммунизации. Медики контролируют ситуацию.

В Хабаровском крае произошла страшная авария. На трассе Хабаровск - Комсомольск 31 августа лоб в лоб столкнулись две иномарки, произошел пожар. На месте погибли четыре человека, спасти удалось лишь одного: с тяжелыми травмами его доставили в больницу. Сейчас полиция выясняет личности остальных: тела сильно обуглились, и опознать их пока не получилось.

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