Эвакуировали семь человек: квартира загорелась в магаданской многоэтажке

Пожар произошел в квартире на Полярной в Магадане Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Днем 31 августа в службу спасения Магадана поступило сообщение о пожаре на улице Полярной. Специалистам, прибывшим на место, пришлось эвакуировать людей.

О пожаре рассказал прохожий. Мужчина шел мимо по своим делам, когда заметил, как из окна одной из квартир валит дым. Он тут же позвонил спасателям.

- К месту пожара выехали пожарно-спасательные подразделения в количестве 32 человек и семи единиц техники, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Когда на место прибыли пожарные, то выяснили, что горит комната на четвертом этаже. Дома никого не было, хозяева ушли по своим делам. Но были дома соседи, и их пришлось эвакуировать. Выбраться на улицу спасатели помогли семи магаданцам.

К счастью, пожар был несерьезный, его удалось локализовать уже через семь минут, а еще через несколько - полностью потушить.

Общая площадь пожара составила шесть квадратных метров, огонь повредил вещи, обои и потолочную плитку. Люди не пострадали.

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