Бампер в сторону: стали известны подробности аварии на Волочаевской

Два человека попали в больницу после ДТП в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска

В ГИБДД Хабаровска рассказали подробности аварии, которая произошла накануне вечером в краевой столице. Напомним, на улице Волочаевской, неподалеку от школы №19, столкнулись две иномарки. На месте очевидцы видели автомобиль реанимации.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 18:20. Один из участников нарушил правила дорожного движения.

- Водитель, управляя транспортным средством Toyota Aqua со стороны улицы Ленина в сторону улицы имени Лейтенанта Орлова, в районе дома №15 при повороте налево не предоставил преимущество в движении транспортному средству Toyota Alphard, движущемуся прямо, и допустил с ним столкновение, - рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

В итоге травмы получили два человека, которые ехали во встречном автомобиле. Водитель и пассажир Toyota Alphard попали в больницу. Их обследуют врачи, о состоянии хабаровчан пока ничего не сообщается.

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