За помощь мобилизованным наградили волонтера из ЕАО Фото: администрация Ленинского района ЕАО

В Еврейской автономной области награду «Доброволец ЕАО» получил Роман Соколов. Мужчина – волонтер, и все свое свободное время он уделяет помощи тем, кому она нужна.

Торжественная церемония прошла еще 24 августа. Там поблагодарили всех, кто отдает долг Родине в это неспокойное время, и тех, кто показывает пример мужества и благородства своим землякам.

Роман Соколов помогает семьям участников спецоперации: колет дрова, возит уголь, поддерживает в бытовых вопросах. За неравнодушие ему вручили памятную медаль.

- Для меня гордость стоять на этой торжественной церемонии вручения наград. На моем месте так бы поступил каждый волонтер, - сказал Роман Соколов.

А пока помощь продолжается. Волонтеры плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и готовят сухие супы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.