За помощь мобилизованным наградили волонтера из ЕАО Фото: администрация Ленинского района ЕАО
В Еврейской автономной области награду «Доброволец ЕАО» получил Роман Соколов. Мужчина – волонтер, и все свое свободное время он уделяет помощи тем, кому она нужна.
Торжественная церемония прошла еще 24 августа. Там поблагодарили всех, кто отдает долг Родине в это неспокойное время, и тех, кто показывает пример мужества и благородства своим землякам.
Роман Соколов помогает семьям участников спецоперации: колет дрова, возит уголь, поддерживает в бытовых вопросах. За неравнодушие ему вручили памятную медаль.
- Для меня гордость стоять на этой торжественной церемонии вручения наград. На моем месте так бы поступил каждый волонтер, - сказал Роман Соколов.
А пока помощь продолжается. Волонтеры плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и готовят сухие супы.
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