Меняю велик на водку: хабаровчанин украл дорогой двухколесный транспорт

Житель Хабаровска украл дорогой велосипед и обменял его на алкоголь Фото: МВД Хабаровска

В полицию обратился житель Индустриального района Хабаровска. Он рассказал, что у него пропал дорогой горный велосипед: профессиональное транспортное средство он купил за 100 тысяч рублей. Оперативники начали проверку.

- Сотрудники отдела полиции №3 по Хабаровску установили, что заявитель оставлял дорогостоящий байк на охраняемой автомобильной подземной парковке своего дома. Однако злоумышленнику удалось незамеченным попасть на территорию паркинга и похитить велосипед, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полиция задержала подозреваемого: 39-летнего жителя Первого микрорайона. Его уже судили за кражу раньше. Он рассказал, что доехал на велосипеде до пункта приема вторсырья, расположенного на улице Калараша, и там поменял его на порцию спирта. В помещении прошел обыск. Байк нашли именно там. Его изъяли и вернули хозяину.

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