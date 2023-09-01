Жителя Китая поймали с луком на границе с Хабаровском Фото: Даниил ОПАРИН

На границе в Хабаровске сотрудники управления Россельхлзнадзора поймали жителя КНР. Он пытался завезти в Россию запрещенные продукты. В его ручной клади лежали восемь килограммов свежего лука. Для чего он решил привезти китайский овощ в Хабаровск, неизвестно.

- Данный факт является нарушением Федерального закона «О карантине растений». В соответствии с законодательством Российской Федерации, ввоз данной продукции запрещен, изъятая овощная продукция подлежит возврату в КНР, - пояснили в Управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

Специалисты напомнили, что семена и посадочный материал в ручной клади можно провозить только вместе с фитосанитарным сертификатом. Исключение – до пяти килограммов подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска. Один человек может завезти такое количество без подтверждающей документации.

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