«Денежный сквер» открыли в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае появился «Денежный сквер». Благоустроенное общественное пространство открыли в Амурске. Это название, которое дали ему местные жители, а официально это «Пешеходная зона». Люди же считают его «денежным» из-за необычной формы перил, на которых изображены юани и рубли.

Во время торжественного открытия здесь провели акцию «Подари ребенку дерево». Участники посадили молодые деревья, которые позже украсят парк и сделают его более уютным. На благоустройство потратили почти шесть миллионов рублей.

- На общественных пространствах в нашем городе всегда делают пешеходные дорожки и устанавливают скамейки. В этом году на всех территориях над скамейками появятся перголы – деревянные навесы. Такие можно увидеть в разных городах России, например, в Екатеринбурге, Краснодаре и Санкт-Петербурге. Кроме того, на новых общественных пространствах появятся урны и освещение. Город благодаря им станет светлее, – рассказал начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Юрий Котенков.

Сквер благоустроили по нацпроекту «Жилье и городская среда», в которой Амурск участвует уже четыре года. За это время здесь появились обновленные 19 пространств и 26 дворов на сумму больше 300 миллионов рублей. Также новые благоустроенные места появятся по Комсомольскому проспекту и Пионерской улице.

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