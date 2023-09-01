Ход путины проверил губернатор Хабаровского края Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев недавно вернулся с командировки в Охотском районе. Поездку он посвятил работе местных предприятий по добыче рыбы. Путина как раз заканчивается в местной подзоне. Там работает большее количество местных жителей.

- Мы были в море, пообщались с рыбаками. Это тяжелый труд, но они обеспечивают продовольственную безопасность. Посмотрели, как добывают рыбу при помощи ставных неводов, а на берегу – посетили несколько рыбоперерабатывающих заводов, новые цеха по заморозке, по изготовлению икры, - рассказал Михаил Дегтярев.

Правительство активно помогает развитию этого направления. Компании могут рассчитывать на субсидии или снижение цен на электричество. На одном из них тарифы уже выровнялись до средних показателей по стране. В прошлом году благодаря этому предприятия Крайрыбакколхозсоюза на путине сэкономили до 14 миллионов рублей, эти деньги направили на обновление флота и повышение зарплат.

Также идет работа по по воспроизводству тихоокеанских лососей. Это одно из основных условий договора пользования рыболовным участком, прописанных в новой редакции Закона о рыболовстве.

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