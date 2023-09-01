Спортивные выходные ждут жителей Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Жители Хабаровского края смогут начать осень со спорта. На предстоящие выходные в крае подготовили программу для тех, кто любит вести здоровый образ жизни. В 14 районах по проекту «Доступный спорт» проводят различные мастер-классы, зарядки и тренировки.

Так, 2 сентября в Хабаровске состоится забег в честь Дня знаний. Дистанция – пять километров. Желающих ждут в девять утра у сцены в районе речного вокзала на набережной стадиона имени Ленина.

А в Комсомольске-на-Амуре в этот день проведут традиционную «Зарядку с чемпионом». В этот раз на тренировке можно потанцевать, ведь она состоится под руководством директора школы танцев Be motion Ирины Мировой. Желающих ждут в десять утра на Вокзальной, 85/1 у ФОКа.

В воскресенье в Краевом центре единоборств запланированы мероприятия в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Сначала проведут лекцию по сохранению и укреплению традиционных ценностей, а потом – турнир по каратэ среди парней и девушек.

В выходные на территории всего края пройдет онлайн-забег, который позволит выявить самый бегающий город. Чем больше людей пробегут три километра и отметят результат в приложении во «ВКонтакте», тем выше шанс победить. Всего победителей будет пять, каждый получит кубок. А участники смогут принять участие в розыгрыше умных колонок и сувениров.

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