Готовность города к месячнику санитарной очистки проверил мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске в понедельник, 4 сентября, стартует месячник по санитарной очистке города. Готовность предприятий проверил мэр краевой столицы Сергей Кравчук.

Первой точкой стал «Горзеленстрой». И. о. директора Екатерина Бакулева рассказала о планах по высадке деревьев и кустарников на осень. У предприятия – больше 40 тысяч посадочного материала. В этом году высадят 2, 2 тысячи деревьев и 1, 8 тысячи кустарников. Осенью осталось посадить 700 деревьев и 400 кустарников. Около 40 процентов – плодовые растения. Работы начнутся уже 6 сентября. Акцент сделают на скверах и парках, учитывая мнения хабаровчан.

- Приступайте к подготовке посадочного материала на весну 2024 года. У нас в городе очень мало многолетних цветов. Разработайте план, в каких местах можно их высадить, как вы это сделали на тургеневской лестнице. Также нужно продумать места массовой высадки миндаля, сделать цветущие аллеи. Он очень красиво цветет – жителям и гостям города будет приятно наблюдать за ним, - сказал Сергей Кравчук.

Также он поручил убрать сухую листву с газонов. В планах – больше 1700 участков.

Также глава проверил мощности МБУ «Восток». Он осмотрел технику и поручил вывезти мусор с обочин дорог. Отдельное внимание нужно уделить дорогам и прибордюрной зоне, создать план по ямочному ремонту и выполнить его до середины октября.

Представителям управляющих компаний он поручил убрать сухостой, листву и высадить деревья, покрасить мусорные контейнеры и подъезды к ним.

Всего планируется отремонтировать 20 спортивных и детских площадок, убрать 37 скверов и площадей, навести порядок на 39 бесхозных территориях и уничтожить больше 90 несанкционированных свалок. Принять участие могут и желающие жители города.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.