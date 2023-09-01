Молчите за кресло: хабаровчанина осудят за взятку

Взятку в виде кресла дал житель Хабаровска Фото: Артем КИЛЬКИН

В краевой столице приговор суда выслушает работник частной охранной организации. Мужчину обвиняют во взятке.

В прокуратуре Краснофлотского района рассказали, что против 33-летнего мужчины завели уголовное дело. Правда, оплата была не деньгами, а мебелью.

- В конце августа - начале сентября 2020 года обвиняемый дал взятку сотруднику охраняемого медицинского учреждения в виде офисного кресла стоимостью свыше 14 тысяч рублей за сокрытие ненадлежащего исполнения им обязанностей по охране объектов в целях дальнейшего недопущения начисления штрафов работодателем, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

А в декабре 2021 года за подобную просьбу он уже подарил «помощнику» сертификат в магазин бытовой техники на 20 тысяч рублей. Совсем скоро про его нелегальные поступки стало известно, началось следствие. Сейчас оно закончено, доказательств достаточно, дело передано в суд.

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