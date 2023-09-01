Отопительный сезон начался в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон. Батареи стали горячими в домах северных районов, это поселения захребтовой части Аяно-Майского района - села Аим, Джигда, Нелькан. Также тепло стало в Аркинском и Инском районах Охотского округа.

С 15 сентября станет тепло в селе Аян и остальных населенных пунктах Охотского округа. В центре региона отопление появится в начале октября, а на юге - на пару недель позже. Сейчас некоторые части края получают паспорта готовности.

- По закону тепло в дома необходимо подавать лишь после того, как в течение пяти дней подряд на улице среднесуточная температура не поднимается выше восьми градусов тепла. Тогда муниципалитет принимает решение о начале отопительного периода. В северной части края отопительный сезон наступает, как правило, до конца сентября, - рассказали в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

В отдаленных районах идет ремонт основного оборудования. В целом все готово на 85 процентов. Из 424 котельных приведены в порядок 333.

На север топливо доставили в полном объеме. Также туда завезли 13,4 тысячи тонн дизеля - это 67 процентов от плана. Северный завоз планируют закончить до 20 октября.

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