Это все мне: в Хабаровском крае поймали браконьера

Больше 120 рыбин нелегальной поймал житель Хабаровского края Фото: УМВД по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае поймали браконьера. Мужчину задержали в Охотском районе, он ловил красную рыбу и делал это нелегально.

В полиции рассказали, что 30-летнего рыбака из Охотска задержали во время операции «Путина». Он рыбачил около поселка Новое Устье.

- Мужчина осуществил вылов 113 экземпляров кеты и девяти экземпляров кижуча. Ущерб Российской Федерации составил более 320 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

У подозреваемого забрали моторную лодку и орудия лова. Пойманную рыбу тоже изъяли: сейчас она находится на ответственном хранении.

Рыбак же рассказал, что абсолютно всю рыбу ловил для себя. Он сам планировал употреблять больше 120 тушек и, вероятно, находящуюся в них икру.

Между тем в Хабаровск поступила горбуша по программе «Доступная рыба».

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