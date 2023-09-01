Тепло вернется в Хабаровский край 2 сентября Фото: администрация Хабаровска

Первая сентябрьская суббота напомнит жителям Хабаровского края о недавно ушедшем лете. Опасных метеоявлений в этот день не ожидается. Синоптики порадовали своим прогнозом на 2 сентября.

Так, в краевой столице днем будет до 26 градусов тепла, ночью - 14-16. Юго-западный ветер усилится до 13 метров в секунду, а осадков вовсе не будет.

Насладиться прогулкой по улицам сел и городов могут и жители южных районов: там в субботу не прогнозируют существенных дождей, да и температура воздуха днем составит 21-26 градусов. Ночью, как обычно, будет прохладнее - 11-16 градусов. Ветер юго-западный, до 13 метров в секунду.

В Верхнебуреинском районе пройдет небольшой дождь, в остальном по центру края - сухо и тепло. Ночью столбик термометра покажет 11-17 градусов, днем поднимется до 19-26. Правда, ветер ожидается сильный - юго-западный, до 16 метров в секунду.

На севере будет жарко: днем максимальная температура составит 28 градусов. Ночью воздух прогреется от шести до 15 градусов. Ветер до 11 метров в секунду подует с разных направлений. Местами пройдет кратковременный дождь.

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