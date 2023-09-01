Артисты театра на Васильевском впервые выступят в Хабаровске

Жители и гости Хабаровска впервые смогут увидеть выступление актеров театра на Васильевском, не выезжая за пределы региона. Во время «Дней Санкт-Петербурга в Хабаровском крае» они покажут два спектакля: «Мещане» и «Земля Эльзы».

Четыре дня хабаровчане будут наслаждаться игрой артистов. Так, 7 и 8 сентября будет представлена постановка «Мещане» по одноименной пьесе Максима Горького. Спектакль стал лауреатом Санкт-Петербургской театральной премии «Золотой софит» в 2019 году. Хабаровчане со стороны посмотрят на жизнь в доме Бессеменова, где между живущими под одной крышей людьми постоянно возникают ссоры и разногласия.

«Землю Эльзы» по пьесе Ярославы Пулинович можно будет посмотреть 9 и 10 сентября. Спектакль поставила Галина Зальцман, он рассказывает о людях на земле и памяти. Спектакль также получил премию «Золотой Софит», но уже в 2022 году.

Продажа билетов уже идет. Их можно купить в кассах или на сайте театра. А молодежь от 14 до 22 лет и вовсе может сходить на них бесплатно - по «Пушкинской карте».

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