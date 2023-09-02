Что произошло в Хабаровском крае к утру 2 сентября

Цены на услуги такси вырастут в Хабаровском крае Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 сентября вступил в силу новый закон, который устанавливает новые правила работы такси. Изменения коснутся водителей, перевозчиков и служб заказа. Пассажиров также ждут перемены. Стоимость поездок ощутимо вырастет. Подробней об изменениях читайте в нашем материале.

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С 1 сентября 2023 года поменялись правила продажи рецептурных лекарств. «КП» - Хабаровск» рассказывает, как это коснется жителей края.

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В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон. Батареи стали горячими в домах северных районов, это поселения захребтовой части Аяно-Майского района - села Аим, Джигда, Нелькан. Также тепло стало в Аркинском и Инском районах Охотского округа.

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