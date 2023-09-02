Водитель Toyota сбил 9-летнего мальчика в Комсомольске Фото: ОГИБДД по Комсомольску-на-Амуре

Мальчик переходил дорогу за зеленый сигнал светофора на улице Вокзальной, когда прямо не него вылетела «Тойота-Пробокс». Машина не успела остановится и ударила ребенка.

- Авария произошла 1 сентября в 19:45. 45-летний водитель с 11-летним стажем ехал от Пирогова в сторону Магистрального шоссе. На повороте для него горел зеленый, как и для пешеходов. Но мужчина не уступил дорогу ребенку, в результате чего произошло ДТП, - рассказали в ОГИБДД по Комсомольску.

Мальчик получил тяжелую травму ноги. Его на скорой увезли в больницу. Теперь ребенку предстоит долгая реабилитация.

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