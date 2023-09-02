Зима в сентябре: на Колыме пошел снег

Снег выпал в Магаданской области 2 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ранним утром 2 сентября жители нескольких населенных пунктов Колымы удивились, увидев за окном снег. Пока другие регионы страдают от сильных дождей и наводнений, в Магаданской области наступили заморозки.

Житель поселка Ягодное в местном телеграм-канале снял видео с видом из окна. На улице все побелело. Сугробов, конечно, нет, но снежный слой на земле внушительный. В комментариях под постом пользователи пишут, что похожая обстановка и в Сусмане.

Напомним, подобная аномалия произошла на Колыме 8 августа. Тогда в центральных районах области поднялся сильный ветер, а температура упала до минусовых отметок. Правда продлилась «летняя зима» не долгу. Уже через пару дней погода вернулась к климатической норме.

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