Дожди придут в северные и центральные районы Хабаровского края 3 сентября Фото: Иван МАКЕЕВ

Второй солнечный выходной ждет жителей краевой столицы в грядущее воскресенье. Погода в Хабаровске 3 сентября будет жаркой и безоблачной.

Ночью температура воздуха опустится до отметок +15…+17 градусов. Днем существенно потеплеет. Столбик термометра покажет до +26…+28 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8-14 метров в секунду.

В отличие от Хабаровска, где осадки в течение дня не прогнозируют, в центральных и северных районах края пройдут дожди. По большей части садки будут небольшими и кратковременными. Исключением станет Тугуро-Чумиканский район, где ночью ожидается сильный дождь.

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