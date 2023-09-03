В Хабаровске выбирают депутатов ДНР, ЛНР и Запорожской и Херсонской областей Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается досрочное голосование для жителей новых регионов России. Так, в Хабаровске продолжается работа на экстерриториальном избирательном участке.

Жители Луганской и Донецкой Народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас находятся в Хабаровском крае, могут отдать свой голос за законодательный орган родной территории на месте. Для этого им лишь нужно подойти по адресу: Хабаровск, улица Морозова Павла Леонтьевича, 83 (Арена «Ерофей»).

Сегодня, 3 сентября, голосование на избирательном участке завершится в 20:00.

Напомним, в Хабаровске и Хабаровском крае также проходит досрочное голосование. Кроме того, 10 сентября хабаровчане смогут отдать свой голос за одного из кандидатов на выборах мэра Хабаровска. С полным списком избирательных участков можно ознакомиться по ссылке.

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