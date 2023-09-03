Случайно или намеренно? Иномарка сбила ребенка в одном из дворов Хабаровска Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Пока на улице стоят теплые дни, любители самокатов и велосипедов будут этим пользоваться и колесить по городу. Поэтому водителям и родителям несовершеннолетних приходится всегда быть бдительными. Так, 2 сентября в Хабаровске и водитель, и родитель не доглядели и в итоге пострадал ребенок 2017 года рождения.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Подгаева, 8а (Волочаевский городок). Ребенок ехал на самокате по дворовой территории, где его сбил автомобиль «Тойота Приус».

Пострадавшего доставили в больницу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.