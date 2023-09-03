Два новых имени появились на Обелиске Славы в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске проходят памятные мероприятия в честь 78-летия окончания Второй мировой войны. Так, на площади Славы прошли церемония возложения венка и цветов к мемориалу Вечного огня, а также торжественное открытие имен Героев России, добавленных на Обелиск Славы - гвардии полковника, командира войсковой части 74854 Восточного военного округа Сергея Поляков и гвардии старшего лейтенанта, командира группы 16 отдельной гвардейской бригады специального назначения Западного военного округа Валерия Заволянского. Оба Героя участвовали в спецоперации с ее самого начала.

- От имени губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева приветствую всех собравшихся здесь. Сегодня - в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны - мы отдаем дань уважения Героям, которые бьются с нацизмом, его идеями мнимого превосходства, борются за дело мира, за нас с вами, - сказал Александр Никитин, врио губернатора Хабаровского края.

Он также выразил глубокие соболезнования и сказал слова поддержки семьям, сослуживцам и наставникам погибших.

Валерий Заволянский – уроженец Советской Гавани. За период участия в спецоперации группа спецназа под его командованием уничтожила четыре минометные и три артиллерийские батареи, пять единиц военной техники и более 40 человек живой силы ВСУ. Награжден Орденом Мужества. 28 мая 2022 года в составе головного дозора обнаружил опорный пункт противника, обеспечил личному составу прорыв обороны противника и нанесение урона. Валерий вступил в бой с превосходящими силами и в ходе огнестрельного противостояния получил смертельное ранение. Ему было 28 лет.

Сергей Поляков – уроженец хутора Ягодинка Октябрьского района Ростовской области. Погиб при исполнении обязанностей в ходе Угледарского наступления 2 февраля 2023 года. Ему присвоено звание Героя России посмертно. У него остались жена и две дочери.

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