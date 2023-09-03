В Комсомольске-на-Амуре успешно прошел второй полет импортозамещенного SJ-100. Фото: ПАО «ОАК»

В Городе юности 2 сентября прошел второй полет SJ-100. В этот раз он длился дольше, чем в первый – 75 минут. Пилоты взяли и новую высоту – до шести тысяч метров.

Кроме того, в воздухе летный экипаж проверил работу систем кондиционирования воздуха, уборки шасси, автоматического регулирования давления внутри кабины и противообледенительной системы воздухозаборников двигателя и функционирование топливной системы в режиме перекрестного питания с включением и выключением насосов.

- Также во время посадки испытали систему автоматического торможения с выпуском воздушных тормозов, - сообщили в ПАО «ОАК».

Командиров воздушного судна второго полета выступил Леонид Чикунов, вторым пилотом - Сергей Завалкин, а бортовым оператором стал Денис Велижанин.

Напомним, первый полет импортозамещенный «Суперджет» совершил 29 августа. Тогда лайнер провел в воздухе 54 минуты.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.