Обгонял грузовик ночью в дождь: смертельное ДТП произошло на Колыме. Фото: ГИБДД Магаданской области.

Преодолевать большие расстояния в дождь, так еще и ночью, не самая лучшая идея. Инспекторы ГИБДД не зря повторяют, что сцепление с дорогой в дождь гораздо хуже и надеяться на машину и тормоза не стоит. Но неблагоприятная погода не остановила 29-летнего водителя «Тойоты Марк».

По информации Госавтоинспекции Магаданской области, авария произошла ночью 3 сентября на 1977 километре федеральной трассы «Колыма». За руль «Тойоты Марк» в ту ночь сел 29-летний парень. Он был пьян. Парень пошел на обгон едущего впереди грузовика «Исудзу Форвард». Произошло касательное столкновение, после чего водитель «Тойоты» потерял управление, наехал на световую опору и вылетел в кювет.

- В результате дорожного-транспортного происшествия 25-летний пассажир «Тойоты» погиб на месте от полученных травм. Второй пассажир 1983 года рождения доставлен в Магаданскую областную больницу в тяжелом состоянии, - сообщили в Госавтоинспекции Магаданской области.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

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